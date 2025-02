Perché si sono baciati Sanremo 2025 Kekko dei Modà e Francesco Renga | il motivo del gesto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante la serata cover del 14 febbraio di, tra coloro che siesibiti c’erano i. Il cantantesi è esibito assieme acon la canzone di quest’ultimo, Angelo, poi all’improvviso c’è stato un bacio tra i due artisti. La foto è stata pubblicata in rete dalla band e c’è chi ha chiesto spiegazioni suldi quel momento particolare.Alla fine si è scopertodeisi siano, infattistati i telespettatori a capire tutto. Quel bacio aveva una ragione specifica, anche se le telecamere della Rai non lo hanno trasmesso. In quegli istanti si stavano concentrando su altro, ma il gruppo musicale ha diffuso l’immagine sui social.Leggi anche: “Scandaloso”., scoppia il caso dopo la serata delle cover.