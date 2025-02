Notizie.com - Perché Rocco Hunt e Clementino hanno omaggiato Pino Daniele: l’ultima esibizione, “Yes I Know My Way”

Grande emozione al Teatro Ariston perdurante la serata dedicata alle cover al Festival di Sanremo 2025.: “Yes IMy Way” (TWITTER FOTO) – Notizie.comIl brano Yes IMy Way del cantautore napoletano scomparso 10 anni fa è stato interpretato da. L’ultimo verso è stato affidato alla voce dello stesso, la cui immagine è apparsa su un maxischermo.I due rapper si sono abbracciati, e la platea si è alzata in piedi per applaudire. Anche la sala stampa ha reso omaggio con un lungo applauso., in gara al Festival, escelto di duettare su Yes IMy Way, rileggendolo in chiave funk. I due rapperanche rivisitato il testo con chiari riferimenti alla drammatica realtà attuale: “Era nu buon guaglione / E pe na mal guardata / L’hann’ sparat’ cca fora / E pe sta mamm’ che chiagn’ / Nun esist’ cundann / Nun esist’ perdon”.