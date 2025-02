Ilfoglio.it - Perché Jannik Sinner è stato squalificato tre mesi per il caso Clostebol

Leggi su Ilfoglio.it

per tree rientrerà nel circuito tennistico a maggio. E' il frutto di un accordo che lo stesso numero uno al mondo ha sottoscritto con la Wada, l'organizzazione mondiale antidoping, che indagava suldi positività al, emerso lo scorso anno, e per cui il massimo della pena erogabile sarebbe stata una sospensione fino a due anni. "Questoincombeva su di me ormai da quasi un anno e il processo era ancora in corso, si sarebbe arrivati a una conclusione forse solo a fine anno. Accetto di essere responsabile per il mio staff", ha voluto chiarirecomunicando l'accordo, che lo terrà lontano dai tornei ufficiali fino al 9 di maggio. Una decisione che gli farà saltare i Master 1000 di Indian Wells, Miami (dove difendeva il titolo), Montecarlo e Madrid.