Perché i portieri commettono sempre più errori

Aiuto, isbagliano. Lo fanno da, ovvio, ma ora un po’ di più. Non è colpa loro, è solo cambiato il calcio. Loro ne sono vittime. Ecco, aveva ragione Eduardo Galeano, che dell’ultimo dei difensori aveva una visione malinconica (“Senza muoversi dalla porta attende in solitudine, tra i tre pali, la sua fucilazione”), quando scriveva della condanna di chi riveste questo ruolo: “Gli altri giocatori possono sbagliarsi di brutto una volta o anche più, ma si riscattano con una finta spettacolare un passaggio magistrale, un tiro a colpo sicuro: lui no. La folla non perdona il portiere”. Che accade, quindi? Accade che gli inglesi si sono insospettiti: un paio di partite di fila condeie allora mano alle statistiche per arrivare alla conclusione; ora sbagliano con più frequenza.