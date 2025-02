Cultweb.it - Perché abbiamo sempre voglia di dolce a fine pasto? È scritto nel cervello

Leggi su Cultweb.it

C’èposto per il, anche dopo unda 12 portate. Nonostante la sazietà, ilcontinua a inviare segnali che spingono verso il consumo di zuccheri. Questo fenomeno, noto come “dessert stomach”, ha una spiegazione scientifica ben precisa: ilstesso è programmato per desiderare zuccheri anche dopo aver raggiunto la sazietà. Un recente studio condotto dal Max Planck Institute for Metabolism Research ha rivelato che questo impulso è legato al rilascio di oppioidi naturali nel.Gli scienziati hanno studiato il comportamento dei topi di laboratorio e scoperto che, nonostante fossero già sazi, continuavano a mangiare zuccheri quando ne avevano accesso. Analizzando l’attività cerebrale, si è osservato che i neuroni POMC, generalmente responsabili del senso di sazietà, rilasciavano anche ß-endorfina, un oppioide endogeno che induce sensazioni di piacere e gratificazione.