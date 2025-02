Iodonna.it - Per chi vuole riflettere su cosa vuol dire fare informazione

Leggi su Iodonna.it

SEPTEMBER 5 – LATTA CHE CAMBIÒ LA STORIAGenere: riflessione mass-mediologicaRegia: Tim Fehlbaum. Con Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin, Leonie Benesch, Corey Johnson, Marcus Rutherford, Gary Slaughter “Babygirl”, Nicole Kidman: film di una donna che sovverte il thriller erotico X Leggi anche › “The Brutalist”: la recensione del film con Adrien Brody, Felicity Jones La giornata del 5 settembre 1972, a Monaco, si annunciava senza particolari problemi per i giochi olimpici e gli inviati della rete televisiva americana Abc, che per la prima volta nella storia trasmettevano intta le gare, si stavano preparando al loro undicesimo giorno di lavoro, quando cominciarono a sentirsi una serie di spari all’interno del villaggio olimpico: otto terroristi palestinesi dell’organizzazione Settembre nero avevano sequestrato nove membri della squadra israeliana (dopo averne uccisi due) chiedendo in cambio la liberazione di 234 fedayyin detenuti in Israele.