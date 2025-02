Internews24.com - Pedullà spaventa l’Inter: «Thuram? La clausola fa paura, ma i nerazzurri possono fare qualcosa di fantastico»

di RedazioneL’esperto di calciomercato Alfredosi è espresso sul calciomercato Inter e in particolare sulla questione relativa alladiIntervenuto sul suo canale YouTube, Alfredoha fatto il punto sulla situazione relativa al futuro di Marcus, capocannoniere stagionale dele con unada 85 milioni di euro nel contratto chein vista del mercato estivo. Il punto della situazione diverso Juventus Inter:LA SITUAZIONE – «Ladi 85-90 milioni di euro presente nel contratto dipreoccupa un po’, che alzerebbe l’ingaggio fino al 7-8 o 9 milioni di euro, con il Decreto Crescita.lo ha strappato al Milan, la notte prima era quasi rossonero. Sedovesse venderlo,bbe una plusvalenza fantastica» ha dettoriguardo alla situazione relativa a, al momento alle prese con un fastidio muscolare che lo sta tenendo in dubbio per Juventus Inter.