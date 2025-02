Pedro vicino a continuare a Lazio fino al 2026

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-14 11:15:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:I vecchi rocker non muoiono mai. Un conoscente della nostra lega,Rodríguez, Sta per chiudere il suo rinnovamento conper un altro anno,alsecondo le informazioni dal giornale EL Corriere Dello Sport. L’ex barcelonista, che compirà 38 anni a luglioè in un momento segnando in modo spettacolare gol ed è importante nel club “Biancocelesti”., che è arrivato anella stagione 2021/2022, È diventato uno dei giocatori più importanti della squadra italiana. Questa stagione ha giocato un totale di 26 partite con 9 goal e 4 assist nel suo armadietto e viene dal punteggio a Doppio a Monza Domenica scorsa. Numeri molto buoni per un giocatore della sua età, QL’UE mostra ancora che ha un sacco di calcio negli stivali.