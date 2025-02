Pazza Inter amala sogno e speranza! E piacciono altri due – TS

Inter-news.it - Paz(za) Inter amala, sogno e speranza! E piacciono altri due – TS

Non è un mistero che l’si è innamorata del talento cristallino di Nico Paz. La società in estate ci proverà, ma farà lo stesso anche perdue talenti.SCENARIO –di Nico Paz, e come dargli torto! Il talento argentino del Como sta brillando in questa Serie A e i nerazzurri stanno lavorando sottotraccia per cercare di acquistarlo. Il suo cartellino è diviso tra Real Madrid e Como. Le Merengues, a fine stagione, potrebbero riacquistarlo per circa 12 milioni di euro. E in effetti ladell’sta proprio qui. Da Viale della Liberazione restano convinti che trattare con gli spagnoli diventerebbe più semplice, anziché farlo con la società comasca. Nel primo caso, i nerazzurri potrebbero offrire al Real Madrid, dove Paz sarebbe probabilmente chiuso, un prestito con diritto/obbligo di riscatto a 25 milioni di euro.