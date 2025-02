Ilgiorno.it - Pavia, blitz in carcere: sequestrati 6 telefonini e hashish

, 15 febbraio 2025 -6 telefoni cellulari e 200 grammi di hahish. E' l'esito di uneffettuato dalla polizia penitenziaria neldi, reso noto dal Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria) attraverso il segretario della Lombardia Alfonso Greco. "Alcuni giorni fa - spiega il sindacalista - è stata effettuata una perquisizione straordinaria durante la quale sono stati rinvenuti sei telefoni cellulari e 200 grammi di sostanze stupefacenti di tipo. Plauso del Sappe a tutto il personale di polizia penitenziaria della casa circondariale di, che nonostante le numerose difficoltà riesce con professionalità e spirito di sacrificio a garantire la sicurezza dell'istituto evitando l'introduzione di droga e cellulari". Un problema peraltro diffuso, non solo neldi Torre del Gallo: "L'ingresso illecito di cellulari negli istituti è ormai un flusso continuo" denuncia a livello nazionale Donato Capece, segretario generale del Sappe, che non per la prima volta chiede nuovi provvedimenti per inibire l'uso di strumentazioni tecnologiche nelle sezioni detentive.