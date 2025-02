Ilrestodelcarlino.it - Paura in via San Mamolo. Fiume di acqua e fango. Tombini sotto la lente: "Collina abbandonata"

Inizia a piovere e Bologna si allaga. Questa volta, i disagi maggiori sono toccati ai residenti di via San, quando nella tarda mattinata di ieri la strada si è trasformata in undi. Dal giorno precedente era stata diffusa l’allerta gialla per la nostra provincia per piene dei fiumi, frane, vento e neve. E in effetti ieri l’Appennino sopra i 600 metri si è imbiancato. In crescita ieri i torrenti Aposa e Ravone. In molti hanno segnalato poi la situazione del rio Strione, nel tratto di via Torriane, che ieri pomeriggio continuava a crescere, e in tantissimi anche, appunto, quella del Ravone: "La griglia, all’altezza del civico 40 di via di Ravone, non è stata pulita",lineano i cittadini, tra la rabbia e ladi vedere il torrente esondare di nuovo, dopo che la zona era stata colpita dall’alluvione dell’ottobre scorso.