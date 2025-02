Secoloditalia.it - Patrimoniale l’ossessione: il partito delle tasse torna alla carica: perché è una proposta “indecente”

Infuria il dibattito sullaeuropea – il sogno proibito della sinistra- dopo che Fratoianni, leader di Alleranza Verti e Sinistra, ha riaperto le danze in un convegno organizzato a Roma da Oxfam. Seguito a ruota da Schlein e Conte, i leader di Pd e M5S. Un campo sgangherato si ricompatta su una supertassa da proporre “a livello globale, quanto meno europeo”, dicono a ruota il presidente M5S Giuseppe Conte e la segretaria dem. La sinistra non può affrancarsi dal suo dna: leche belle. Per dem e compagnia tassante progettare la crescita è troppo difficile: per loro basta redistribuire, non creare lavoro, risorse. Questo è il danno di unaideologica che non porta da nessuna parte, se non ad acuire la specialità della casa: il conflitto sociale. “Con noi al governo mai alzeremo le”, ha replicato il ministro Tajani, ribadendo il patto che il centrodestra ha fatto con gli elettori.