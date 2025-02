Cesenatoday.it - Patrignani (Confcommercio): "Studiare una sorta di piano Marshall a sostegno del commercio di prossimità"

Leggi su Cesenatoday.it

Cesena deve alzare l'asticella per essere un città più competitiva. Lo afferma il presidentecesenate Augusto. “Durante la campagna elettorale per le comunali - sottolineaha presentato i suoi punti qualificanti per la città del prossimo.