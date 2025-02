Dayitalianews.com - Partito per andare ad un appuntamento, non è mai arrivato. Paura ed apprensione per la sorte del 28enne Donatello, che da ieri non da più sue notizie. Ricerche nella zona tra Aprilia e Anzio

Cresce l’ansia ad, dove dal 14 febbraio 2025 si sono perse le tracce diPeparini, 48 anni, che non ha più datodi sé dopo aver mancato unfissato ad. I familiari, non vedendolo arrivare, hanno dato l’allarme e avviato le.L’ultima tracciaSecondo quanto riferito,aveva un incontro programmato ad, ma non si è mai presentato. Da quel momento, il suo telefono risulta irraggiungibile e nessuno ha più avuto sue.Segnalati i tratti distintiviLe informazioni diffuse dai familiari e dall’associazione Penelope Lazio descrivonocome un uomo di 1,70 m di altezza, peso circa 90 kg, con capelli corti brizzolati, occhi scuri e una leggera forma di psoriasi sul viso. Al momento della scomparsa, non si conoscono i dettagli sull’abbigliamento indossato.