Ilgiorno.it - Parole gentili scritte sui sassi. E impegno per fragili e ambiente

Leggi su Ilgiorno.it

da scrivere suie posizionare in diverse aree del territorio, unper letà e la cura dell’: sono le linee guida decise dal Consiglio comunale dei ragazzi per il 2025. I giovani consiglieri hanno visitato il Comune e si sono seduti al tavolo con gli adulti che amministrano la città. Si sono confrontati con la sindaca Lidia Reale e con la giunta comunale sull’idea di comunità e sulle iniziative che intendono promuovere concretamente per contribuire al bene comune. I ragazzi si sono confrontati con gli assessori sul concetto di comunità, presentando un cartellone sul quale hanno riassunto cosa significa per loro. Poi hanno posto varie domande alla sindaca e agli assessori, chiedendo in che modo, nella pratica, agiscano per prendersi cura della città.