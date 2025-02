Sololaroma.it - Parma-Roma, probabili formazioni: Ranieri cambia? Dai nuovi a Baldanzi

Leggi su Sololaroma.it

Le scorie dell’1-1 di Porto si fanno sentire, con il botta e risposta tra Friedkin e UEFA dopo l’arbitraggio al quanto discutibile del direttore di gara Stieler. Rabbia che ladovrà archiviare in fretta, sia in vista di un ritorno, giovedì prossimo all’Olimpico, da non fallire per centrale l’obiettivo ottavi di finale di Europa League, sia per concentrarsi anzitutto sulla trasferta di. Squadra diin campo domenica 16 febbraio alle 18:00 al Tardini, contro un avversario in grande difficoltà per bisognoso di punti.La rimonta verso le zone nobili della classifica, per cercare di assicurarsi un posto europeo di rilievo tramite il campionato, rimane difficile da realizzare visti i disastri del 2024, ma un calendario decisamente morbido fino ai primi di aprile può aiutare la