Parma-Roma il Pronostico di Serie A | il pari serve solo alle scommesse ma con quanti GOL?

Momento complicato per il, che ha subito tre sconfitte consecutive e si trova ora al terzultimo posto in classifica con 20 punti. Gli infortuni stanno pesando sulle scelte di Fabio Pecchia, e la recente sconfitta contro il Cagliari (2-1) ha aggravato la situazione. I ducali hanno necessità di un risultato positivo per rilanciare la corsa salvezza.La, invece, arriva da una vittoria sofferta 1-0 contro il Venezia, e dopo aver pareggiato 1-1 con il Porto nei playoff di Europa League in inferiorità numerica. La squadra di Claudio Ranieri sta migliorando nelle trasferte, ma la fatica accumulata potrebbe influenzare la prestazione, soprattutto considerando l’infortunio di Paulo Dybala e la lungadi impegni ravvicinati.Probabili formazioni(4-3-3):Portiere: Suzuki ZionDifensori: Delprato, Vogliacco, Leoni, ValeriCentrocampisti: Hernani, Bernabè, SohmAttaccanti: Man, Cancellieri, Bonny(3-5-2):Portiere: SvilarDifensori: Mancini, Hummels, N’DickaCentrocampisti: Saelemaekers, Paredes, Konè, Angelino, BaldanziAttaccanti: Pellegrini, ShomurodovSqualificati:: Nessuno: CristanteIndisponibili:: Circati, Osorio, Valenti, Mihaila, Charpentier, Kowalski, Djuric: Dybala, RenschAnalisi del match ediè ancora a caccia del primo successo nel 2025, con una striscia negativa che lo vede a secco di vittorie nelle ultime sei partite (due pareggi e quattro sconfitte).