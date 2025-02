Sport.quotidiano.net - Parma-Roma, i giallorossi (in forma) puntano al tris per la salvezza. Formazioni e orari tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

15 febbraio 2025 - Turno numero venticinque in Serie A, la classifica si è ormai quasi definitivamente delineata tra chi lotta per l'Europa, lo scudetto e chi invece deve sopravvivere in zona retrocessione. Ilormai conosce il suo destino, terzultimo nelle ultime tre giornate, serve tornare a vincere e serve farlo subito per evitare di complicare troppo la graduatoria. Dall'altra parte però la, al contrario dei ducali, sta vivendo forse il suo migliore momento da inizio anno e non vuole di certo fermarsi qui. L'appuntamento è fissato allo stadio Ennio Tardini, nel pomeriggio di domenica 16 febbraio, dove alle ore 18 ci sarà il calcio d'inizio della gara. All'andata si imposero i capitolini con un netto 5-0 all'Olimpico.in difficoltà Lazione emiliana è in grande difficoltà.