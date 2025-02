Terzotemponapoli.com - Parma, Pecchia: “Momento particolare, ma vogliamo vincere”

Fabio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Roma. Queste le sue parole:Domani l’obiettivo è tornare ai tre punti.“L’obiettivo è sempre quello. Ilche stiamo attraversando èda diverso tempo, mancano dei punti. Ci manca il risultato pieno, evidentemente quello che stiamo facendo non è sufficiente perle partite”.Com’è stata questa settimana e come ha visto la squadra?“Settimana molto buona, l’entusiasmo chiaramente è un’altra cosa. Ma l’attenzione, l’atteggiamento è la voglia dei ragazzi c’è stata. Anche post Cagliari avevo detto che la squadra mi era piaciuta, ma perservono più orgoglio, qualità, attenzione, voglia di far gol. Tante cose da mettere insieme perché quanto fatto finora, come risultati, non ha portato a nulla di buono”.