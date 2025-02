Sololaroma.it - Parma in crisi, ma occhio a esterni e Bernabé: la Roma B può far male

Siamo a metà del primo, e speriamo non ultimo, mese cruciale di una stagione dellache dire travagliata è poco, ma che può ancora svoltare. Il primo obiettivo, e forse il più alla portata, è svanito, quello di una Coppa Italia che non vede la squadra in semifinale dal 2017, in finale dal 2013 e vincitrice dal 2008. Il secondo è l’Europa League, con l’1-1 contro il Porto, all’andata del play-off propedeutico per gli ottavi di finale, che lascia tutto aperto i vista dei 90? o più in programma all’Olimpico giovedì prossimo. E poi c’è il campionato, con i giallorossi pronti alla trasferta di.Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 16 febbraio, per quella che sarà la quarta trasferta consecutiva considerando tutte le competizioni. I successi di Udine e Venezia fanno ben sperare, almeno per quanto riguarda la Serie A, e in un calendario favorevole allaè vietato fermarsi.