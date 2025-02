Thesocialpost.it - Parla la mamma di Camilla, morta per overdose in casa del fidanzato: “Chiedo un pensiero per lei”

“Mia figliaieri. Vorrei avvisare tutti quelli che le volevano bene e chiedere unper lei”. Con queste parole, la madre diSanvoisin ha annunciato sui social la scomparsa della figlia, 25 anni, deceduta giovedì scorso in una villa alla Giustiniana, a Roma, dove si trovava con il. Sul caso è stata aperta un’inchiesta per morte in conseguenza di altro reato.Secondo le prime informazioni,sarebbeperdopo aver assunto eroina e forse metadone. A confermarlo è stato lo stesso, un 35enne già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti. L’uomo è stato arrestato e poi rilasciato, ma la sua posizione resta al vaglio degli inquirenti. Nella sua abitazione sono state trovate ricette per il metadone, oltre a una quantità della sostanza superiore a quella prescritta.