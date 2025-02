Sport.quotidiano.net - Pareggio Lazio-Napoli, Conte: “C'è amarezza, ma di fronte avevamo un fortissimo Dia”

Roma, 15 febbraio 2025 - Un 2-2 che acnta ma, allo stesso tempo, snta tutti.si rincorrono prima di dividersi la posta in palio in un match aperto da Isaksen prima delquasi immediato di Raspadori: gli azzurri mettono la testa avanti grazie a un rocambolesco autogol di Marusic prima di incassare la rete di Dia che chiude i giochi, rimandando ancora l'appuntamento con il ritorno alla vittoria e il conseguente tentativo di fuga sull'Inter, impegnata domani sul campo della Juventus. Le dichiarazioni di Baroni Il primo degli snti, nonostante ilracimolato nella zona Cesarini di una gara che pareva stregata, è Marco Baroni, che ai microfoni del dopopartita non ha nascosto le proprie emozioni. "E' un peccato non aver vinto, perché i ragazzi hanno fatto una partita piena contro la prima della classifica, nonché una squadra forte che sta facendo un lavoro straordinario.