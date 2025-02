Lapresse.it - Papa: Santa Sede, salta Angelus della domenica

Città del Vaticano (Vaticano), 15 feb. (LaPresse) –Francesco non guiderà l’. Lo si apprende da una comunicazione diffusasala stampa. “Lo staff medico – si legge – ha prescritto riposo assoluto” e per questo “nella giornata di domani,16 febbraio, il Santo Padre non guiderà la preghiera dell’, ciononostante ha inteso inviare il testo per la relativa pubblicazione”.