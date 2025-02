Secoloditalia.it - Papa Francesco sereno e di buon umore: ha letto i giornali e sta proseguendo le terapie

Dopo essersi ricoverato al policlinico Gemelli per curare l’infezione bronchiale,ha ricevuto messaggi di vicinanza e affetto da tutto il mondo. La presidenza del Consiglio episcopale latino-americano, diretta dal cardinale Jaime Spengler, ha inviato un comunicato in cui esprime vicinanza per il pontefice “in questi momenti in cui il Signore ha voluto unirlo più strettamente alla croce della fragilità umana”. “Ci dà tranquillità – si legge ancora nella nota – il fatto che sta ricevendo cura adeguata e confidiamo che si riprenda presto. Le preghiere di molti fedeli sono la manifestazione che lei è nei nostri cuori come padre e pastore”. “Preghiamo per lei – continua ancora il messaggio – affinché senta la forza e la consolazione del Signore, e che le dia molta pazienza”.Anche i vescovi italiani hanno augurato al Santo padre “una pronta guarigione, mentre ci uniamo in preghiera per Lui”.