Lapresse.it - Papa Francesco, secondo giorno di ricovero per il Pontefice

Leggi su Lapresse.it

diall’ospedale Gemelli di Roma per. Bergoglio è stato ricoverato ieri per curare la bronchite che lo affligge da diversi giorni. C’è attesa per comprendere se il, costretto ad annullare la partecipazione agli eventi del Giubileo degli artisti, guiderà comunque la preghiera dell’Angelus di domani a mezzoricoverato per la bronchite: “Condizioni discrete”Ildiè avvenuto al termine delle udienze di venerdì per quelli che la sala stampa vaticana chiarisce essere “necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tuttora in corso”. A seguito dell’acuirsi della bronchite, ha fatto sapere la Sala Stampa della Santa Sede, Bergoglio “ha effettuato gli accertamenti specialistici e ha iniziato la terapia farmacologica ospedaliera.