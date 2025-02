Lapresse.it - Papa Francesco salta l’Angelus della domenica

non guiderà. Lo si apprende da una comunicazione diffusasala stampaSanta Sede. “Lo staff medico – si legge – ha prescritto riposo assoluto” e per questo “nella giornata di domani,16 febbraio, il Santo Padre non guiderà la preghiera del, ciononostante ha inteso inviare il testo per la relativa pubblicazione”.Per il Pontefice, ricoverato da venerdì mattina al ‘Gemelli‘ per la bronchite, sarà il quarto forfait nell’arco di poco più di una settimana. Bergoglio, a causa nelle difficoltà nel respiro, non aveva letto le catechesi delle ultime due udienze generali e l’omeliaMessa del Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza.: valori in miglioramento e niente febbre“ha riposato tutta la notte.