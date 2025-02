Thesocialpost.it - Papa Francesco ricoverato in ospedale: le condizioni di salute del pontefice, cresce la preoccupazione

Leggi su Thesocialpost.it

ladei fedeli per ledida ore al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per «alcuni accertamenti diagnostici» e per proseguire «in ambiente ospedaliero protetto le cure perla bronchite tuttora in corso». Che ilstesse male non era un mistero per nessuno, da diversi giorni era infatti «chiuso a Santa Marta, senza poter uscire perché sono malato, ho una brutta bronchite», come aveva egli stesso rivelato lunedì al rettore della grande moschea di Parigi ricevuto in udienza privata. Ma le ultime notizie hanno fattore l’apprensione.Leggi anche:La Consulta dà ragione al governo Meloni: legittimo il taglio alle pensioni, prima del ricovero, aveva a tutti i costi voluto presiedere la funzione liturgica in piazza San Pietro in occasione del Giubileo delle Forze Armate.