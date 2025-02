Lettera43.it - Papa Francesco, ricoverato al Gemelli, «ha trascorso una notte serena e ha dormito bene»

al policlinico di Roma per alcuni accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite, «ha una e ha». Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, aggiungendo che Bergoglio «questa mattina ha fatto colazione e ha letto alcuni quotidiani». Gli aggiornamenti sulla salute del pontefice saranno diffusi nel tardo pomeriggio. Attesa in giornata anche una decisione sull'Angelus di domani 16 febbraio. dovrà decidere se annullarlo o se pronunciarlo dal: resterà infatti ancora per qualche giorno.