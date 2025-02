Laprimapagina.it - Papa Francesco non reciterà l’Angelus: previsto solo un testo scritto

Anche questa domenicanon si terrà nella sua forma tradizionale., attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli, non loneanche dall’ospedale, ma farà pervenire unper la pubblicazione.Lo ha comunicato la Sala Stampa vaticana, spiegando che “per facilitare la ripresa, lo staff medico ha preriposo assoluto”. Di conseguenza, domenica 16 febbraio il Pontefice non guiderà la preghiera, pur avendo deciso di inviare ildel messaggio.Si tratta del quarto forfait dinell’arco di poco più di una settimana. A causa delle difficoltà respiratorie, il Santo Padre non aveva già letto le catechesi nelle ultime due udienze generali, né l’omelia durante la Messa del Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza.