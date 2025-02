Agi.it - Papa Francesco non ha febbre ma salta l'Angelus

AGI -"ha riposato tutta la notte. Non ha presentato episodi febbrili. Gli accertamenti eseguiti nel corso della giornata confermano l'infezione delle vie respiratorie". Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede che sottolinea che "la terapia è stata leggermente modificata in base agli ulteriori riscontri microbiologici. Gli esami di laboratorio odierni riscontrano il miglioramento di alcuni valori". "Nel corso della mattina ha ricevuto la Santa Eucarestia, quindi ha alternato il riposo alla preghiera e alla lettura.Per facilitare la ripresa, lo staff medico ha prescritto riposo assoluto; pertanto nella giornata di domani, domenica 16 febbraio, il Santo Padre non guiderà la preghiera dell', ciononostante ha inteso inviare il testo per la relativa pubblicazione".