Quotidiano.net - Papa Francesco ancora ricoverato ma i farmaci fanno effetto

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 febbraio 2025 – E’ la notizia che tutti i fedeli aspettavano di sentire oggi.sta meglio. Il Pontefice,al Policlinico Gemelli di Roma per una bronchite ha passato una "notte tranquilla”,sapere fonti vaticane. Compatibilmente con il quadro clinico. La febbre – concordano più persone dell’entourage – sarebbe scesa; la nuova terapia cominciata ieri in ospedale starebbe dando i risultati sperati. Disturbi da due mesiè entrato ieri al Policlinico con i sintomi di un’infezione alle vie respiratorie: af, febbre e catarro. Da una decina di giorni il Santo Padre si curava a casa per la bronchite. Nonostante l’affaticamento non aveva rimandato i suoi impegni in agenda, anche se domenica scorsa aveva rinunciato a continuare l’omelia perché respirava con difficoltà.