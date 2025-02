Juventusnews24.com - Paolo Sousa “gioca” Juve Inter: «Inzaghi ha la rosa migliore d’Italia. Nerazzurri favoriti? Vi dico questo»

PAROLE – «Vedo l'Inter favorita, sensazione che ho quasi sempre guardando la Serie A: per me Simone Inzaghi ha la rosa migliore d'Italia, assieme al Milan perché anche i giocatori a disposizione di Sergio Conceiçao hanno un grande potenziale. Un motivo per considerare l'Inter favorita nell'attesa sfida di domani sera sul campo della Juventus? Il centrocampo su tutti: è quello il reparto che fa girare tutta la squadra. Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan è un trio a livelli da Premier League e le alternative sono di alto valore».