Lettera43.it - Paolo Kessisoglu e la figlia Lunita a Sanremo con Paura di me: il brano sui disagi giovanili

Si intitoladi me ilcantato a2025 dae la. A portarli sul palco dell’Ariston è stato Carlo Conti che ha chiesto al comico anche di raccontare com’è nato ilstesso.ha spiegato quindi il senso della canzone che canta con: «È un mondo difficile, una società complicata e i giovani sono complicati. La pandemia ha fatto da detonatore a problematichegià in aumento prima del Covid. I disturbi del comportamento alimentare, varie patologie depressive, l’autolesionismo: sono problemi che insorgono anche prima dei 14 anni».ha aggiunto: «Per il testo abbiamo collaborato, scrivendo io la parte sullae lui sul padre. In questo momento sono alla ricerca di cosa mi piace fare. Sono sicura della scrittura e della musica, che mi hanno sempre accompagnato».