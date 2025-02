Oasport.it - Paolini: “Il doppio è insidioso con i killer point”. Errani: “Vinto dopo dodici anni, è speciale con Jasmine”

Leggi su Oasport.it

e Sarahannoil torneo WTA 1000 di Doha, imponendosi insul cemento della capitale del Qatar al termine di una splendida cavalcata. Le Campionesse Olimpiche, che in semifinale avevano annullato cinque matchad Andreeva/Shnaider nella rivincita della sfida per l’oro di Parigi 2024, si sono imposte nell’atto conclusivo in Medio Oriente contro la cinese Xinyu Jiang e la taiwanese Fang-Hsien Wu. con il punteggio di 75 76(10).ha espresso la propria soddisfazione a caldo nella consueta intervista in campo prima della premiazione: “Sono molto felice, è stato un match durissimo. Congratulazioni a loro che hanno giocato in maniera fantastica: hanno giàdue titoli, ora un’altra finale. Ste giocando davvero molto bene. Con i ‘’ ilè sempre molto: devi essere concentrato.