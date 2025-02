Panetta | Eurozona rischia 05 punti di Pil dai dazi Italia di più

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 15 feb. (askanews) – “Le guerre commerciali danneggiano la crescita, anche nei paesi che le avviano”. E i nuoviannunciati dagli Usa, se pienamente attuati, possono sottrarre fino a 1,5percentuali al Pil globale, con ricadute anche peggiori per gli Usa (-2) e “più contenute” nell’area euro: -0,5, ma con “effetti maggiori per Germania e, data la rilevanza dei loro scambi con gli Stati Uniti”. Nel suo intervento al 31esimo congresso Assiom Forex, a Torino, il governatore della Banca d’, Fabioha illustrato le previsioni dell’istituzione su uno dei temi di maggiore attualità, le misure sul commercio annunciate dal presidente Usa Donald Trump. “Il caso più significativo è quello della Cina”, che però ha ricadute anche per l’Europa. “L’imposizione dielevati da parte degli Stati Uniti potrebbe spingere gli esportatori cinesi a cercare nuovi mercati per compensare il calo delle vendite sul mercato americano.