Lettera43.it - Panetta (Bankitalia): «Italia e Germania i Paesi Ue più colpiti dai dazi Usa»

Leggi su Lettera43.it

Fabio, governatore della Banca d’, nel suo intervento all’Assiom Forex ha affermato che l’impatto deiannunciati dall’amministrazione Trump sul pil Ue sarebbe di «mezzo punto percentuale» e che le tariffe avrebbero «effetti maggiori per, data la rilevanza dei loro scambi con gli Stati Uniti». Secondo le stime di, ha aggiunto, «se iannunciati in fase pre-elettorale fossero attuati e accompagnati da misure di ritorsione, la crescita del Pil globale si ridurrebbe di 1,5 punti percentuali». Per l’economia Usa, invece, «l’impatto supererebbe i 2 punti».Articolo completo:): «Ue piùdaiUsa» dal blog Lettera43