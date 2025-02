Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1 2025: Pro Recco e Brescia vincono e restano in vetta alla classifica

La 18ma giornata della regular season dellaA1 2024-di, la quinta del girone di ritorno, vede restare in coabitazione al comando dellala Proed il: i liguri liquidano il Telimar per 20-7, mentre i lombardi superano in trasferta il fanalino di coda Catania per 9-21. Resta in scia il Savona, che piega l’Ortigia per 10-7.Si issa in solitaria al quarto posto il Trieste, che regola l’Onda Forte con un netto 18-8, ed approfitta della sconfitta della Roma Vis Nova, battuta ed agganciata dal Posillipo, che si impone nello scontro diretto per 10-8. Si tira momentaneamente fuori dzona play-out la Florentia, che passa di misura in casa del De Akker Team, sconfitto per 9-10, infine vittoria pesante nelle zone calde del Quinto, che supera per 10-9 l’Olympic Roma.