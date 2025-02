Oasport.it - Pallanuoto femminile, Serie A1 2025: vittorie di Lazio e Brizz, si riapre la corsa all’ultimo posto play-off

Si chiude la 13ma giornata della stagione regolare dellaA1 2024-di: silaal sesto ed ultimoutile per l’accesso ai-off con ledi, che superano, rispettivamente, Cosenza ed Ancona.LaNuoto supera per 11-9 il Cosenza ed accorcia nei confronti delle calabresi, che occupano proprio il sesto ed ultimoutile per accedere ai-off e, che, soprattutto, vale la salvezza diretta, dato che le altre quattro squadre disputeranno tutte i-out: le biancocelesti ora sono a -5 dalle calabresi.LaNuoto liquida con un perentorio 21-7 la Vela Nuoto Ancona, stacca ulteriormente le marchigiane, portandosi a +6, e torna in lizza per la sesta posizione, tornando a -6 dal Cosenza, restando in scia alla(a +1 sulle acesi) ed accorciando sul Bogliasco (a +2 sulle siciliane).