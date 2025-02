Oasport.it - Pallanuoto femminile, Euro Cup 2025: Trieste batte Tenerife anche in trasferta ed approda in finale

Leggi su Oasport.it

Ad un solo anno di distanzatorna a giocare ladell’Cup 2024-di: le giuliane, dopo la sconfitta nel derby contro Padova nell’ultimo atto della scorsa stagione, tornano a giocare l’atto conclusivo della seconda competizionepea e sfideranno le neerlandesi del De Zaan., forte del vantaggio di sei reti maturato all’andata nel successo casalingo per 15-9, gioca a mente libera e concede il bis, imponendosiin, seppur di misura, vincendo in Spagna per 7-8 contro le iberiche delEcheyde, guadagnando senza alcun patema il pass per lanell’altra semiviene replicato il risultato dell’andata, con le neerlandesi del De Zaan che, dopo aver vinto inper 6-9 all’andata, superanoin casa le elleniche del Glyfada, battute questa sera con il punteggio di 11-10.