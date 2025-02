Oasport.it - Pallanuoto femminile, Champions League 2025: vince l’Orizzonte, rigori fatali per la SIS Roma. Eliminato il Padova

Passa agli archivi la quinta e penultima giornata della fase a gironi della2024-di: in casa ItaliaCatania, già qualificato ai quarti, che resta in corsa per il primo posto, mentre la SISperde aima può ancora sperare nel passaggio del turno, infine la Plebiscitoviene sconfitta ed è eliminata.Le etnee vincono per 15-4 contro le magiare del Vasutas e per sperare nel primo posto nell’ultima giornata dovranno ribaltare il 16-10 subito all’andata contro il Sant Andreu, mentre la SISviene sconfitta in Grecia dall’Alimos aiper 15-14, e nell’ultimo turno per passare ai quarti le capitoline dovranno superare l’Olympiacos e sperare in un risultato favorevole nell’altro match del girone, infine ilviene sconfitto nei Paesi Bassi dalle Polar Bears per 14-11 e deve salutare la competizione.