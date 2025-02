Pallanuoto A1 | ore 1630 alla Longo arriva la Florentia reduce da un periodo di appannamento De Akker un ’derby’ per scappare Mistrangelo | Limitiamo gli errori

Sport.quotidiano.net - Pallanuoto A1: ore 16,30 alla Longo arriva la Florentia reduce da un periodo di appannamento. De Akker, un ’derby’ per scappare. Mistrangelo: "Limitiamo gli errori»

Appuntamento casalingo per la De. Alle 16,30, la formazione di Federicoospita,piscina Carmenlanella quinta giornata di ritorno di serie A1. Le squadreno al confronto in maniera diametralmente opposta, Deda tre risultati utili consecutivi, le vittorie con Quinto e Palermo e dal pareggio di mercoledì a Siracusa con l’Ortigia,invece cheal derby dell’Appennino con appena un punto, il pareggio interno con l’Onda Forte e 4 sconfitte, nelle ultime 5 partite. "Laè partita molto bene – conferma coach– poi ha perso un po’ il ritmo. Vivono molto sulle prestazioni del loro portiere (l’ex Cicali, ndr), che quando è in giornata fa la differenza, ma hanno anche Sordini che segna con facilità, così come fanno Bini e Di Fulvio.