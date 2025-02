Pallamano A Silver | ore 1730 Il Romagna in Sicilia trova Mascalucia

Sport.quotidiano.net - Pallamano A Silver: ore 17,30. Il Romagna in Sicilia trova Mascalucia

Due punti da ottenere a tutti i costi. Ilscende inper affrontare stasera alle 17,30 al PalaWagner il fanalino di coda. Partita da non sottovalutare. La formazione allenata da coach Massimo Randis vuole risalire la china per conquistare una posizione più agevole nella griglia dei playout validi per la retrocessione. Gli arancioblù vengono da un incontro giocato bene, ma la vittoria è andata alla capolista Trieste. La classifica va migliorata perché 14 punti sono pochi rispetto alle aspettative di inizio campionato. Gli arancioblu sono proiettati verso una trasferta difficile sia a livello organizzativo che fisico e tecnico, contro una squadra che "cambia faccia" spesso davanti al proprio pubblico. Tra i siculi capitan Rinaldo Ceroni e compagni devono stare attenti all’argentino Nahuel Pereyra, autore di 87 reti.