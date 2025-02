Amica.it - Palette occhi primavera 2025: la psicologia dei colori

Leggi su Amica.it

Con le nuovevincono ipastello. Il trend, questa volta, arriva dai social ma anche da sfilate come quella haute couture di Viktor & Rolf dedicata alla collezione moda P/E. Con un tripudio di tonalità acquarello ma scintillanti dal rosa baby al giallo pallido, dal lilla al blu cobalto fino al verde menta. Ciò non significa che, per le meno pratiche con i, manchino i toni nude, beige e aranciati, sia shimmer sia opachi, da mixare in modo strategico per scolpire le palpebre e rendere più profondo lo sguardo grazie a un veloce e intuitivo eye-contour.migliori sui toni pastelloParticolarmente indicati per le carnagioni più chiare e diafane, gli ombretti pastello possono essere intensificati con tscintillanti di oro o bronzo per sublimare le carnagioni medie e scure.