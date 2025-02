Oasport.it - Pagelle slalom femminile Mondiali 2025: Rast e Holdener incoronano la Svizzera, delusione Ljutic

Leggi su Oasport.it

Camille10: in questo momento probabilmente dal punto di vista tecnico è laista più forte e si è fatta trovare pronta nell’appuntamento più importante. Una grandissima prima manche nella quale ha posto le basi per gestire attaccando nella seconda manche, proteggendosi e amministrando alla grande la pressione che le aveva messo. Un successo meritato per un’atleta che quest’anno ha davvero svoltato.Wendy9: quando arrivanoe Olimpiadi e i grandissimi appuntamenti si fa sempre trovare pronta. Una buonissima prima manche chiusa in quarta posizione, poi si supera nella seconda staccando addirittura il primo tempo di discesa e mettendo anche pressione a. Terza medaglia d’argento in un Mondiale straordinario dopo il parallelo e la combinata a coppie per questa straordinaria atleta.