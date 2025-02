Napolipiu.com - PAGELLE – Lazio-Napoli 2-2: Anguissa domina, Raspadori decisivo. Conte non convince

2-2:non">Gli azzurri pareggiano all’Olimpico nel terzo confronto stagionale contro i biancocelesti. Brillano centrocampo e attacco, qualche incertezza in difesa. Ilimpatta 2-2 contro laall’Olimpico, portandosi a +2 sull’Inter in vetta alla classifica. La squadra ditrova il terzo pareggio consecutivo in campionato, cone un autogol di Marusic che rispondono al vantaggio di Isaksen e al pareggio finale di Dia.Ledegli AzzurriMERET 5,5 – Qualche incertezza di troppo, non irreprensibile sul gol di Dia.RRAHMANI 6 – Ordinaria amministrazione, senza particolari acuti ma anche senza errori.BUONGIORNO 6,5 (61? POLITANO 6,5) – Solida prestazione fino al cambio. Il subentrato porta vivacità.