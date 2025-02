Ilprimatonazionale.it - Padova, gazebo di CasaPound assalito da trenta antifascisti

Roma, 15 feb – Torna l’odio rosso del peggior antifascismo. Questa mattina aè statoun banchetto dida un gruppo di appartenenti ai centri sociali. A farlo sapere è lo stesso movimento che scrive in una nota: “Uno deiorganizzati in tutta Italia per la raccolta firme sulla remigrazione è stato assaltato stamattina da oltre 30nel centro di”.Aè stato assaltato undidai centri sociali“Mentre nei nostri confronti, dalle denunce e Daspo assurdi per la commemorazione di Acca Larenzia fino ai divieti di manifestare,” – si legge nel comunicato di– “è in atto un’inspiegabile criminalizzazione di un movimento che da 20 anni agisce alla luce del sole, dall’altra parte, in un clima di impunità totale si permettono agguati del genere in grossa superiorità numerica che colpiscono il nostro diritto a stare in piazza per le nostre battaglie politiche”.