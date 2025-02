Sport.quotidiano.net - Ozzano riparte da Pescara. Bologna 2016, c’è Trieste

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si alza ufficialmente il sipario sulla seconda fase del campionato di Interregionale, con tre bolognesi in gara, chi a caccia di un posto nella griglia playoff per l’ascesa alla serie B Nazionale, chi a caccia della salvezza per mantenere la categoria. Domani alle 18 via i veli sulla post-season dei New Flying Balls di coach Matteo Lolli, che dopo aver ottenuto il pass per i play-in Gold valevoli per i playoff, partiranno dal decimo posto nel raggruppamento in virtù degli 8 punti conquistati negli scontri diretti: il cammino verso le prime 8 posizioni comincerà dal parquet degli Amatori, in striscia positiva da tre giornate e appaiati ai ‘palloni volanti’. La classifica della Conference Centro vede salda al primo posto la Carver Cinecittà, regina a quota 16 (la striscia positiva dei capitolini dura da nove giornate) e prossima avversaria degli ozzanesi il 23 febbraio, seguita dalla coppia Vigor Matelica e Loreto Pesaro (provenienti dalla stessa division dei biancorossi e appaiate a quota 12), a loro volta seguite dal gruppo a quota 10 punti formato da Stella Azzurra Viterbo, L’Aquila, Recanati, Bramante Pesaro ed Esperia Cagliari.