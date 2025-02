Calcionews24.com - Osimhen, sirene estere per il centravanti. Niente ritorno in Italia? L’attaccante è nel mirino di quelle tre big

Leggi su Calcionews24.com

, tre squadre di Premier League pronte ad acquistare per 75 milioni di euro ildel Napoli (ora in prestito al Galatasaray)sta facendo molto bene al Galatasaray, e l’obiettivo del calciomercato Napoli è sicuramente quello di provare ad incassare di più per poi reinvestire tale denaro nel mercato estivo dei partenopei. Secondo .