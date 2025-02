Liberoquotidiano.it - "Oscena, 4": l'esibizione più imbarazzante e lo scotch nero da 3, il pagellone di Sanremo

10) Mahmood in conferenza stampa: «Io e il mio staff indossiamo tutti delle mutande con una pannocchia». «Conti mi dice di essere me stesso, ma troppo me stesso dico cagate». Scatenato. Poi arriva all'Ariston e mostra un look simil Garko.9) Samuele Parodi, il bimbo di 11 anni che aveva chiesto al Tg1 di essere messo alla prova sulle sue conoscenze della storia del Festival. Lo ha fatto: ha risposto a tutti i quiz di Conti e presenta un gigante come Massimo Ranieri che, intenerito, lo abbraccia. «Una cosa è certa: ho trovato il prossimo conduttore di», sancisce Conti.8+) Arisa, che ha duettato con Ira ma. Una grandissima voce italiana che meriterebbe ogni. E invece.8) Al Bano Carrisi. Altro chee “sanremite”, lui vola oltre. L'artista potrebbe tenere a Mosca un concerto per la pace.