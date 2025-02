Iodonna.it - Orsi, lupi e cinghiali vivono ormai fianco a fianco con villette e condomini. Opinioni contrastanti su cosa fare, ma si lavora per rimediare.

Nel 2025 la provincia autonoma di Trento installerà 700 cassonetti "a prova di orso" nei comuni di propria competenza. Con la prospettiva di dotare entro il 2028 tutto il Trentino occidentale, dove è più alta la presenza di questi carnivori, di contenitori progettati per essere inaccessibili alle loro incursioni.